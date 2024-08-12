三巨頭「最後一舞」氣走法國 美國5連霸居里有覺好瞓

巴黎奧運男子籃球金牌戰周日凌晨打響，美國「夢幻隊」對陣東道主法國，美國「三巨頭」勒邦占士、史堤芬居里及杜蘭特（KD）在今屆奧運舞台的「最後一舞」使出渾身解數，最後憑三人強勢合轟53分，加上「咖喱仔」在末段連入4球三分波奠定勝局，決賽贏98比87摘下金牌，實現美國男籃5連霸。

現場所見東道主支持者明顯較多，但美國粉絲亦為數不少。與4強相比，今仗美國甫開賽就發力取得領先優勢，而佔地利的法國亦不甘示弱，憑超級新星雲班耶馬周旋到底，直到第4節尾段，美國連續出現失誤，被法國追至只剩3分差距。

惟此時「咖喱仔」再度「天神下凡」，在2分鐘內連轟4球三分球，包括最後30多秒在兩人夾擊下命中，隨即做出招牌「晚安」慶祝動作宣告勝負已分，最終美國「夢幻隊」以98比87擊敗法國達成奧運5連霸，亦讓一眾美國球迷「有覺好瞓」。

占士膺MVP杜蘭特4金男籃第一人 首度征戰奧運的居里在最後兩戰大殺四方，今仗再轟入全隊最高的24分，三分球12射8中，占士交出14分、6籃板及10助攻的全能數據，獲選今屆男籃MVP，而杜蘭特亦有15分，連同今屆在內，KD累積4面奧運金牌，成為美國男籃史上第一人。

賽後「咖喱仔」第一時間跑到觀眾席上，親吻兒子和老婆，場面溫馨。法國連續兩屆屈居亞軍，賽後一片愁雲慘霧，攻入全隊最高26分的雲班耶馬更哭成淚人，對手杜蘭特上前擁抱安慰他。

首戰奧運的史堤芬居里成為「夢幻隊」奪金功臣，賽後表示，「好明顯他們不會在主場球迷前放棄，這場勝利意義非凡，無論是興奮程度和賽後如釋重負的感覺，都是以往從未試過的。」