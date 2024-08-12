單車全能賽李思穎位列20位

【記者余樂詩巴黎現場直擊】香港首位完成奧運女子公路賽全程賽事的「小女車神」李思穎（Ceci），昨日踩入伊夫林省聖康坦單車館，轉戰場地單車女子全能賽，經過4個項目競逐後，Ceci總成績排第20位，結束今次奧運之旅。

未能達到賽前目標 23歲的李思穎為香港20年來，首位兼戰公路及場地賽的車手，場地全能賽賽前目標是打入前10名。賽事分成4項，包括捕捉賽、衝刺賽、淘汰賽和記分賽，共22名車手競逐。大會專程邀請數年前因練習期間脊椎嚴重受傷，導致癱瘓的德國名將禾姬任開賽嘉賓，獲觀眾報以熱烈掌聲。

首場捕捉賽，Ceci以第19位衝過終點，獲得4分，賽事最後兩圈曾發生意外，英國車手Neah Evans連人帶車飛出主賽道，幸Ceci未受牽連。第2場衝刺賽，Ceci表現明顯較入局，惟大部分時間留守主車群，以第13位完成賽事，總排名微升一級。

到第3場淘汰賽，Ceci一直排在主車群較後位置，成為第5位遭淘汰的車手，項目過後以總分26分排名第18位，至最後記分賽，李思穎依然未能有較理想發揮，賽後總得分維持26分，總排名跌至20位，結束今次巴黎之旅。