成績彪炳努力獲回報 港隊健兒獎金逾1,700萬

今屆巴黎奧運落幕，一眾香港運動健兒場上的優異表現，令不少觀眾留下深刻印象之餘，亦獲實際回報，「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」將頒發累計超過港幣1,700萬獎金，嘉許一眾港將的努力。而閉幕禮後，巴黎交棒予洛杉磯，4年後主辦下屆奧運。

港將在今屆奧運屢創驚喜，江旻憓（Vivian）及張家朗先後於女子重劍及男子花劍決賽反勝奪金，後者更成為香港史上首位衞冕金牌的運動員，令香港首次在單屆奧運收穫兩金。其中在決賽一度落後1比7，最終上演驚天逆轉的Vivian，賽後拋出金句「我唔想輸得咁肉酸，冇打出香港精神就輸，而且呢個比賽舞台咁靚，我想打得好好睇睇，咁先對得住自己」，感動全港。

除劍擊外，「女飛魚」何詩蓓在100及200自連環摘銅，成為奧運史上首位連續兩屆奧運，皆能在以上兩個短途項目「袋牌」的女泳手，名留青史。賽艇方面，趙顯臻在男子單人雙槳艇公開組，面對一眾世界級好手兩破「PB」（個人最佳成績），創出香港賽艇隊在奧運的最佳成績。

港隊總排名37位創新高 跆拳道都有驚喜，今年9月才滿22歲的盧蔚豐，成為香港史上首位奧運跆拳道選手，預賽直落兩局擊敗難民隊代表晉級，縱使16強不敵上屆金牌得主Ulugbek Rashitov，其後復活賽又被中國梁育帥擊敗，但「蔚豐」的表現相信可推動本地跆拳道發展，邁向一大步。兩個「小球組合」亦打出香港精神，黃鎮廷及杜凱琹在乒乓混雙取得第4名，鄧俊文及謝影雪於羽毛球混雙亦打入8強。

運動員在賽場上拚盡一切，理應得到回報，「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」設立獎金，其中個人賽金牌得主可獲600萬元，意味江旻憓及張家朗合共獲1,200萬，連同其他至少打入8強的港將，總獎金逾1,760萬，每一分一毫可謂都是運動員用汗水換取得來的。

至於港隊今屆以2金2銅，在獎牌榜以第37名衝線，較1996年亞特蘭大奧運以及2020東京奧運的49位更佳，排名創下參戰奧運以來新高。

圖：余樂詩、文：鄧文滔