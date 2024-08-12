早3粒鐘入場為小港腳加油

昨日旺角大球場舉行今屆「賽馬會青少年足球精英匯」壓軸一場賽事，由港隊U16與曼聯U16正面交鋒。是日延續上周五的嘉年華熱鬧氣氛，未到原定入場時間，下午3時開始場外已有大量球迷在閘外排隊，盼一睹曼聯小將風釆之餘，亦為港隊生力軍打氣應援。

出動大量「架生」應援 上場超青聯選手隊的出色表現搏得全場掌聲，今場再號召到大量本地波「死忠」入場支持，看台上呼聲熱情高漲，前排幾乎座無虛席。為搶先入場霸「靚位」，港隊球迷Gordon表示自己提早3小時入場，全為力撐一眾港隊U16小將，期望他們可以繼續有好表現：「上場佢哋鬥得難分難解，表現超乎我想像，尤其是石皓心同MOM詹皓臻好抵讚，搏命救波之餘，對住外隊都無怯場，今場U16要繼續keep住爭勝心。」Gordon更笑謂今場出動大量「架生」為港隊U16壯大聲勢：「我哋帶晒Banner同打氣道具，陣間一定落力打氣加油，希望呢日港隊班仔爭氣，踢場好波！」

此外，大會今次特別為「賽馬會青少年足球精英匯」推出3款獨家限量紀念襟章，包括曼聯及馬會吉祥物的足球主題款式，而每位入場球迷均可獲得襟章作為紀念。至於場內繼續有精彩的足球體驗攤位之外，現場亦設有互動打卡自拍機，以鏡頭留住球場的歡樂時刻，馬會義工隊亦在「扭扭樂」攤位派發精美氣球手帶，帶動球迷為生力軍吶喊助威，讓一眾球迷盡興而歸。

圖、文：文嘉靖