賽馬會青少年足球精英匯 3球挫港隊U16小紅魔兩戰全勝

旺角大球場昨日舉行今年最後一場「賽馬會青少年足球精英匯」賽事，由港隊U16惡鬥英超勁旅曼聯U16梯隊，最終憑諾亞、祖斯夫及施華各入1球，曼聯U16以3比0勝出，在今屆賽事兩戰全勝。

港隊U16派出張立衡把關，蔡朗希及冼蔚喬扼守後防，陳傑智負責派牌，高銘浩先列後備；至於3日2戰的「小紅魔」，「朗尼囝囝」卡爾擔正，聯同愛德華及諾亞爭取入球，上場對超級青年聯賽選手隊，一箭定江山的祖斯夫，在後備席待命。

貝碧托夫亮相全場high爆 「紅魔」名宿貝碧托夫賽前走到球場與球迷打招呼，兼大玩自拍，將氣氛推上高峰。港隊U16初段靠前場壓迫製造埋門，黃溢軒壓入禁區起腳，被沙卡利沒收。「小紅魔」到10分鐘先開紀錄，諾亞接應角破頂彈地波入網，曼聯U16領先1比0。戰至上半場中段，諾亞禁區內被港隊U16球員踢跌，不過愛德華操刀12碼被張立衡救出，港隊U16半場落後0比1。

「小紅魔」換邊後繼續搶攻，但尤奧及施華先後起腳，俱未能為球隊擴大比數。

港隊U16下半場陸續換入多名球員，包括封天詠及許肇中等，不過曼聯U16依舊佔據主動，70分鐘，積頓個人表演，由後場推到港隊禁區內勁射高出。戰至末段，祖斯夫及施華先後建功，為球隊埋齋，最終曼聯U16贏3比0，在今屆「賽馬會青少年足球精英匯」兩戰全勝。

圖、文：鄧文滔、文嘉靖