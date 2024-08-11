壓軸好戲！女籃決出最後一金

巴黎奧運今日閉幕並舉行壓軸賽日，8月11日將決出13面金牌，其中女子排球賽由美國對意大利對戰，兩軍勢均力敵，定有惡鬥。而如無意外，女子籃球將成為最後一面金牌誕生的項目，由美國火併東道主法國，分分鐘左右獎牌榜一哥地位，且看誰能笑到最後。