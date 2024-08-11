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陳藝文揚威跳水3米板
陳藝文（中）
巴黎奧運前日上演跳水女子3米板決賽，中國選手陳藝文由頭帶到尾，以376.00分奪金。今屆中國「夢之隊」已囊括全部4面雙人賽的金牌，加上全紅嬋於女子10米高台奪冠、謝思埸男子3米板掄元、陳藝文贏女子3米板金牌。
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