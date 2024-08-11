8月11日(日)
體育
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
08月11日 (日)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
涉性別爭議女拳手封后
卡莉芙
捲入性別爭議風波，25歲的阿爾及利亞拳手卡莉芙昨日與中國隊拳手楊柳，在巴黎奧運女子66公斤級拳擊決賽中正面交鋒，最終卡莉芙以5比0大勝對手，為阿爾及利亞贏得了史上首面女子拳擊項目奧運金牌。卡莉芙表示：「這一直是我8年來的夢想，我是一個堅強的女人，我完全有資格參加這次比賽。」
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/體育/odn-20240811-0811_00286_018/涉性別爭議女拳手封后
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc