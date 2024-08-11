涉性別爭議女拳手封后

捲入性別爭議風波，25歲的阿爾及利亞拳手卡莉芙昨日與中國隊拳手楊柳，在巴黎奧運女子66公斤級拳擊決賽中正面交鋒，最終卡莉芙以5比0大勝對手，為阿爾及利亞贏得了史上首面女子拳擊項目奧運金牌。卡莉芙表示：「這一直是我8年來的夢想，我是一個堅強的女人，我完全有資格參加這次比賽。」