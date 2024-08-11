乒團返港黃鎮廷抱愛女冧晒

香港乒乓球隊代表黃鎮廷（圖右）、杜凱琹、朱成竹、李皓晴、吳詠琳完成巴黎奧運旅程，昨日早上返抵香港，獲得家人、港隊隊友迎接，亦吸引眾多市民前往現場接機，眾港將收到市民送贈的「心意咭」並拍下合照紀念這段難忘的旅程。此外，香港乒隊總教練李靜表示十分欣賞一眾港將的表現，並贈八字寄語予運動員：「搏命練波，做到最好」。

杜凱琹為成績自豪 「黃杜配」繼上屆東京奧運8強止步後，今屆殺入獎牌戰，雖然最後未能躋身前三甲，但第4名已創下港隊最好成績。黃鎮廷抱着愛女「甜絲絲」表示：「巴黎奧運我已經搏盡，現在回來香港想抽時間與家人和朋友相聚，好好放鬆休息！」

而杜凱琹指：「今次奧運心中多少會留下遺憾，始終與獎牌擦身而過，但對於我們而言，在11年中的磨合及付出，能夠進入奧運前四已經是世界最頂尖的水平，為我們感到自豪。」

香港乒乓女團成員朱成竹表示，很享受在奧運舞台跟隊友一同征戰，至於另一成員李皓晴則為再一次與隊友在場上奮鬥，而感到榮幸。

李章杰報道

香港乒乓球隊大合照