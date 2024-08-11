李思穎全能賽壓軸登場

巴黎奧運閉幕日繼續有港將登場！香港首個完成奧運公路賽的女將李思穎（Ceci）今日轉戰場地單車全能賽，爭取在伊夫林省聖康坦單車館造出佳績。

為備戰奧運，香港單車隊早於上月抵達法國，並以法國西部近郊地區布列塔尼的盧代阿克單車館為基地訓練近一個月，每周參加當地業餘公路比賽，寓賽於操。23歲香港代表李思穎是20年來首個兼戰公路單車及場地單車的香港車手，她在女子公路個人賽展現訓練成果，以4小時10分47秒第64名完成，成為香港史上首個完成奧運公路賽的女子運動員。

「目標前10名」 Ceci在完成公路賽當晚，就立即離開巴黎，回到位於法國北部城市Roubaix，以距離巴黎市中心約2小時半車程的羅克貝斯單車館為集訓基地作最後備戰。香港單車隊主教練達海飛表示對愛徒有信心，他亦稱「閉關」訓練有助運動員集中備戰，相信她能夠以最佳狀態迎戰奧運。

目標前10名完成賽事的Ceci則表示近日狀態不穩定，希望在「快場」造出佳績：「場館氣溫很高，相對能減低阻力，但賽道又高又闊，如果被擋住就好難突圍，希望可以在快場踩得好。」