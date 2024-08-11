以歌劇作別洛杉磯接棒 巴黎奧運周一凌晨閉幕

盧蔚豐

巴黎奧運閉幕禮將於香港時間周一凌晨3時假巴黎法國球場舉行，如夢似幻的兩個多星期奧運旅程來到尾聲，看過一場史上最具創意、同時極具爭議的開幕禮，閉幕禮自然話題十足。閉幕禮主題為《紀錄》，將以歌劇形式組成視覺奇觀，巨星湯告魯斯會在「洛杉磯8分鐘」擔綱演出。港協宣布，男子跆拳道選手盧蔚豐及女子單車手李思穎，將擔任港隊持旗手。

今屆奧運滿載興奮、歡樂、汗水和淚水，論最豐收的「金牌王」，法國飛魚馬查特豪奪4金傲視同儕，而美國體操天后比莉絲奪3金強勢回歸，與日本全能王岡慎之助的3金分庭抗禮，澳洲泳手麥姬奧、奧姬娜嫺及加拿大的麥恩杜殊同樣摘下3金閃耀泳館。

至於曾奪10分滿分的中國新一代跳水王后全紅嬋，以及連奪2金的菲律賓體操王子尤洛，當然還有香港隊江旻憓及張家朗奪金、何詩蓓掛兩銅都令港人徹夜無眠。中國蝶后張雨霏雖未有金牌，但6面銅牌成為最多獎牌運動員。論人氣及話題，土耳其射擊「瀟灑大叔」Yusuf Dikec、「乒乓嫲嫲」倪夏蓮、「千陽BB」日本羽球女神志田千陽等網絡風雲人物，一一成為奧運賽場的珍貴片段。

Thomas Jolly擔任藝術總監 巴黎奧組委透露，閉幕禮將有過百名表演者、雜技演員、舞蹈人員及馬戲團人員參與，世界知名歌手獻唱，至於傳統儀式包括運動員進場、開幕禮時失誤倒掛的奧林匹克會旗，將會移交給下屆舉辦城市－2028年洛杉磯奧運，都是閉幕禮節目一部分。

湯告魯斯近日游走於奧運各賽場，他將會在「洛杉磯8分鐘」重演電影《Mission:Impossible》情節，將奧運五環旗帶到荷里活，據報樂壇天后Taylor Swift亦會獻唱，其餘表演者包括賴恩高斯寧、SNOOP DOGG，傳聞里奧勒度狄卡比奧亦會到場；觀看過開幕禮的驚喜與「驚嚇」，同樣由藝術總監Thomas Jolly操刀的閉幕禮。

李思穎 江旻憓 張家朗（右） 馬查特 何詩蓓 比莉絲