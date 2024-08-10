4強戰超驚險挫塞爾維亞 決賽鬥法國美國男籃誓保金漆招牌！

擁有「大帝」勒邦占士、三分射手史堤芬居里壓陣的美國男籃，昨日凌晨於巴黎奧運男籃4強與塞爾維亞上演史詩式激戰，最終在兩位老將燃盡「老命」搶分之下，美國隊終以95比91反勝對手驚險入決賽，只要在周日凌晨進行的金牌戰擊敗東道主法國，就能實現奧運5連霸的美夢！

被譽為實力媲美1992年奧運「夢幻隊」，今屆美國男籃派出39歲勒邦占士、「咖喱仔」史堤芬居里及「KD」杜蘭特等NBA巨星坐鎮，劍指金牌，但勢估不到今場4強賽事會陷入苦戰，令球迷「跌破眼鏡」。塞爾維亞開局以超高準繩度三分球一直領先，幸好過去幾場比賽表現低迷的「咖喱仔」今仗重拾狀態，開局不足4分鐘連轟4記三分球，單節三分7射中5。在雙方單節合轟誇張的11記三分球之下，塞爾維亞首節領先31比23。

塞爾維亞得勢不饒人，次節由「小丑」祖傑、保丹奴域及歐洲聯賽MVP米基治大打團隊波，一度將分差擴大至42比25，幸好中鋒艾賓特搶分為美國隊「止血」，半場結束塞爾維亞仍以54比43維持領先優勢。

占士大三元咖喱轟36分 信心爆棚的塞爾維亞第3節再贏22比20，以76比63進入決勝最後一節；以為星將如雲的美國爆冷出局？完場前數分鐘開始出現戰局逆轉，太陽球星布克、杜蘭特連中兩個三分球收窄分差，加上居里射入今場第9球關鍵三分球及勒邦占士硬闖上籃，最終美國隊打出14比2的高潮，反勝塞爾維亞95比91，驚險晉級金牌戰。最搏命的勒邦占士全場交出16分、10次助攻及12個籃板拿下奧運「大三元」；而36歲首度「征奧」的居里狂轟全場最高的36分，三分球14射中9，總算為「夢幻隊」保住面子。

美國隊決賽對手是法國，擁有NBA狀元長人雲班耶馬的東道主，在另一場4強賽事以73比69擊敗德國，將於周日凌晨3時30分與美國重演東京奧運決賽翻版，肯定是全球籃球迷焦點所在，銅牌戰則率先於今日下午5時正進行，由塞爾維亞對德國。