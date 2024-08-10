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「眼鏡弟」發威法國乒乓男團掛銅
費歷斯勒布倫（圖左二）
昨日南巴黎競技場上演奧運乒乓球男團銅牌戰，由東道主法國惡鬥日本。最終法國憑年僅17歲的「眼鏡弟」費歷斯勒布倫勝出兩場單打，以總場數3比2險勝日本收穫銅牌，這是法國首度奪得奧運乒乓球男團獎牌。
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