體育

南韓射擊「型女」歸國後突暈倒

金藝智 金藝智
金藝智
為南韓贏得10米氣手槍銀牌的女將金藝智，其「Cool爆」冷艷氣質在網絡上爆紅。不過，據南韓傳媒報道，這位「型女」在周五凱旋歸國後，於昨日出席記者會時，卻突然痙攣後暈倒，要即場用心肺復甦法搶救，目前已恢復意識並留院，而記者會亦取消。
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