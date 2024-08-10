8月10日(六)
體育
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
08月10日 (六)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
南韓射擊「型女」歸國後突暈倒
金藝智
為南韓贏得10米氣手槍銀牌的女將金藝智，其「Cool爆」冷艷氣質在網絡上爆紅。不過，據南韓傳媒報道，這位「型女」在周五凱旋歸國後，於昨日出席記者會時，卻突然痙攣後暈倒，要即場用心肺復甦法搶救，目前已恢復意識並留院，而記者會亦取消。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/體育/odn-20240810-0810_00286_014/南韓射擊「型女」歸國後突暈倒
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc