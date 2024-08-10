首征奧運第7完賽 盧蔚豐：體會與世界差距

盧蔚豐

港將盧蔚豐在巴黎奧運男子跆拳道68公斤以下16強不敵華殊迪夫後，轉戰復活賽對中國梁育帥遺憾再輸一仗，最終在17名選手中以第7名完成。對於首次奧運之旅，盧蔚豐表示最大得着是知道自己同世界的差距，日後會再努力訓練，期待有更好發揮。

對梁育帥一戰，盧蔚豐首回合與對手打成均勢，惟僅輸4比5，第二回合梁育帥主動出擊，當領先至8比0時，再踢中盧蔚豐頭部，將比數拉開至13比0，結果裁判即時判梁育帥勝出這回合。

由首回合勢均力敵，但第二回合慘遭大炒，盧蔚豐在復活賽賽後一度需要調整心情才能走進採訪區，「第一回合整體上都發揮到之前教練團的部署，但去到第二回合，自己就開始有些亂，因為分數被對手拉開，自己急於搶攻就沒守好，最後被對手轉身一腳踢頭。」

鼓勵本港選手不要輕易放棄 對於今次奧運之旅最大得着，盧蔚豐表示：「經過今次比賽，發現自己同其他選手差距很大，回到香港，要再努力訓練，準備下個比賽，期待會發揮更加好。」然而，在賽場以外，「阿豐」其實都有進步，由抵埗後害羞寡言、只能用短句對答，到完賽後能說出更多內心感受，經過五環舞台的洗禮，相信他亦建立了自信心。完成奧運之後「阿豐」表示下個目標放眼全運會和亞運會，力爭獎牌，他鼓勵其他香港跆拳道選手︰「不要輕易放棄！」