魔迷勁Buy！英足盃獎盃空降旺角場

昨日旺角大球場舉行「賽馬會青少年足球精英匯」第一場賽事，大會為隆重其事，除在球場內設置各式各樣的有獎攤位遊戲、打卡點外，曼聯會方更將英格蘭足總盃冠軍獎盃帶到旺角場，供一眾「魔迷」拍照留念，成為是次活動一大焦點。

適逢暑假，不少「魔迷」一家大細排隊入場，相當熱鬧。其中，曼聯去季贏得英格蘭足總盃，會方今次特別將冠軍獎盃空運到港，在場區內展示，令一眾「魔迷」即使排大隊也要「打卡」自拍，場面墟冚。支持曼聯數十年的余先生則帶兒子Fish觀戰，父子二人大讚現場氣氛一流：「今日個氣氛直頭冇得頂，個個球迷都着晒波衫，夠晒熱鬧！我哋梗係想睇到一班曼聯生力軍『騷quali』，最期待見到朗尼個仔Kai！」

遊戲攤位感受足球樂趣 此外，馬會及曼聯吉祥物亦有現身，與球迷合照。同時場內設有多款足球體感遊戲攤位，包括模擬撲救「高飛低撲」、「頂級金球」、數字射門遊戲「入型入格」等，考驗參加者反應之餘，讓球迷透過遊戲感受足球的樂趣。各參加者完成後均可獲贈精美紋身貼紙及吉祥物造型氣球手帶，令活動更添「嘉年華」色彩。

另外，大會亦透過網上互動問答，於網上直播期間送出包括現役及前曼聯球星簽名的球衣及足球等豐富獎品，帶動觀眾線上線下親身感受球場內的熱情狂歡。圖、文：文嘉靖

馬會及曼聯吉祥物與一眾參加者合照。 高飛低撲 頂級金球 入型入格