賽馬會青少年足球精英匯 曼聯U16險勝超青聯選手隊

英超勁旅曼聯U16梯隊，連續兩年夏天訪港出戰「賽馬會青少年足球精英匯」，昨晚先在旺角大球場面對超級青年聯賽選手隊。曼聯U16憑前鋒祖斯夫臨完場前的入球，以1球險勝而回，周日（11日）會續在旺角場鬥港隊U16。

選手隊今場由效力傑志的石皓心把關，李呈客串右閘，入球重任落在吳宇㬢、陳丞臻身上。至於曼聯U16門將起用沙卡利，隊長愛德華在中場派牌，前線三叉戟為尼達利、祖斯夫和諾亞，而「朗尼囝囝」卡爾則先列後備。

奧沙現身同球迷玩自拍 今場賽事成功請來曼聯名宿奧沙來到現場，他更在賽前繞場一周，與球迷見面和自拍，令在場氣氛相當高漲。開賽初段，選手隊先有埋門機會，吳宇㬢推入大位起腳但角度太正。曼聯U16之後控制大局，21分鐘愛德華禁區頂勁射，石皓心單手托出底線。32分鐘選手隊一次前場逼搶成功，吳宇㬢突然施放冷箭，未能考驗門將沙卡利，半場兩隊互交白卷。

易邊後曼聯U16換入卡爾加強攻力，51分鐘差點先開記錄，尼達利右路落底傳中，祖斯夫頭槌被石皓心接實。4分鐘後T干拿殺入禁區窩利一抽又不中目標。戰況之後陷入膠着，但曼聯U16未有氣餒，補時4分鐘終靠祖斯夫連過幾關後單刀射入，最終順利以1球擊敗選手隊。圖、文：李浚湣