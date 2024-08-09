賽事進入尾聲「夢之隊」繼續淘金

巴黎奧運不經不覺來到最後3天，今日將決出34面金牌，分別來自霹靂舞、田徑、拳擊、摔跤、皮划艇、運動攀岩、跳水、舉重、跆拳道、馬拉松游泳及沙灘排球等項目，中國跳水「夢之隊」於女子3米有陳藝文首名晉級決賽，有力添金。