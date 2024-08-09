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新項目攀登波蘭「蜘蛛女」快一步封后
美洛絲索（Getty Images圖片）
今屆奧運新設的運動攀登項目周三誕生首金，波蘭名將美洛絲索奪得女子速度攀岩賽冠軍，成為奧運首位「金牌蜘蛛女」。日前在資格賽以6秒06創出世界紀錄的美格絲索，決賽與中國的鄧麗娟爭金，兩人鬥得難分難解，最終美洛絲索稍快一步拍到攀石牆頂的衝線燈，以6秒10封后，較鄧麗娟僅快0.08秒。
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