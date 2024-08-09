田徑場「炒車」意外 英超名將之子嬲到震

奧運田徑賽場連環出現意外，昨日男子5,000米初賽衝刺期間，英國跑手佐治米斯疑與法國跑手希爾碰撞，導致4位參賽者變「滾地葫蘆」，米斯事後與希爾發生激烈爭執，裁判事後裁定4位受影響選手均可晉級，總算保住爭牌希望。主角之一的米斯來自體育世家，爸爸是前英超及英格蘭球星米斯。

這場5,000米賽事進入最後100米出現高潮，原本排第8位的佐治米斯突然跌倒，並「骨牌式」撞跌附近3名選手，後面跑手因閃避亦受影響。米斯將矛頭指向法國跑手希爾，希爾雖然試圖作出安撫，惟情緒激動的米斯不受落。重播顯示「炒車」發生前，希爾確曾伸手接觸過米斯背部。佐治米斯賽後餘怒未消：「很明顯，當我準備衝刺時被踩了，那個法國人令我跌倒。」至於希爾大呼無辜：「我沒做過甚麼，如果意外因我而起就會道歉。」