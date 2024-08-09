盧蔚豐奪港隊跆拳道首捷！

香港代表盧蔚豐昨日出戰巴黎奧運跆拳道項目，在男子68公斤以下級預賽先以直落兩局擊敗難民隊艾高塔尼晉級，雖然他在16強不敵頭號種子、上屆金牌得主華殊迪夫，但已取得香港在奧運跆拳道的第一場勝仗。

晉級16強不敵頭號種子 21歲的盧蔚豐是香港歷來首位出戰奧運的跆拳道選手，他在預賽對來自敍利亞的難民隊選手艾高塔尼。首回合盧蔚豐採取主動先贏14比0，第2回合艾高塔尼兩度得分，但無阻盧蔚豐再贏16比4，以局數2比0取勝晉級。

盧蔚豐16強迎來東京奧運金牌選手、來自烏茲別克的華殊迪夫，兩人曾於杭州亞運16強相遇，當時港將以0比2告負。貴為「金牌級」選手，華殊迪夫明顯技勝一籌，甫開戰就向港將施壓，盧蔚豐多次嘗試反擊，惟只得一次踢中對手身體，以0比12、2比9告負。賽後華殊迪夫相當有風度，舉起盧蔚豐的手讓他接受全場掌聲。

年僅21歲的盧蔚豐成為香港首個登上奧運舞台的跆拳道選手，他形容感覺特別，「由去場館視察，到正式比賽，我覺得好像在做夢一樣。原來有這麼多觀眾會看我比賽，以往的比賽都沒有這麼多，好開心比賽時聽到打氣聲。」

盧蔚豐亦喜見自己有進步，與金牌選手收窄距離，「對手是上屆東京奧運金牌。當時我和對方杭州亞運打的時候，實力相差很大。這次雖然輸了，但水準的差距也收窄了，整體上也算不錯的。」值得一提，如艾高塔尼能殺入決賽，盧蔚豐則有機會出戰復活賽。