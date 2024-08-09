均業北區開操 鮑家耀︰目標站穩中游

港超球隊均業北區昨在北區運動場，舉行拜神儀式和季前記者會，宣布新季有12名新兵加盟，而班費約700多萬。新任主教練鮑家耀表示，球隊目標站穩中游，踢法則會以穩陣行先。

12名新兵來投班費逾700萬 均業北區去季首度征戰本地頂級聯賽，以第8位衝過終點，不過球隊今季陣容變化極大，卡爾特納、馬圖斯、林駿杰、林樂勤、韋法頓等多達16名球員離隊，並同時一口氣簽入12名新球員（見附表），其中新外援為4名巴西兵舒拉普、古杜拉、柏度哥斯達、基拿美，以及上季效力港會的中堅費利皮爾。同時，主教練一職亦由上季助教鮑家耀坐正，肯迪擔任隊長、副隊長為羅曉聰、羅港威。值得一提，上季效力傑志U18的香港、巴西混血兒黃子銘正在跟操。

是日會長張玉其、主席朱浩賢連同一眾贊助商代表，先在主場北區運動場門外拜神祈福，再移入室內「切燒豬」，球隊之後進行大合照和操練，又即場展視新季主場球衣，當中「朱主席」透露今季班費約700多萬。「鮑Sir」鮑家耀繼2020/21球季帶領愉園後，再出任頂級聯賽球隊主教練，他接受傳媒訪問時笑言，考慮了大約一星期才答應會方，目標幫助球隊站穩中游：「9隊希望排5、6位，因為都走好多球員，外援又新埋班，都需要啲時間磨合。同埋依家有7至8個後生仔，冇咩港超經驗，想佢哋盡量進步快啲，唔係球隊基本陣容可能得15、16個，其實唔夠人。」「鮑Sir」續指今季會以平常心執教，球隊踢法則以穩陣行先，務求盡量減少失球，避免大家失去信心。

至於主力羅港威則稱今季大部分主力仍在陣中，加上新加入不少年輕球員，預期球隊活力有所提升。他又直言自己上季表現不俗，希望今季改任翼鋒後，可以爭取更多入球、助攻。圖、文：鄧文滔、李浚湣

均業北區新季大軍名單

門將：1.龐焯熙*、16.張桂華、19.湯振雄

後衞：2.波比*、3.基拿美*、5.費利皮爾*、6.葉卓文、23.韋健豪、33.蕭世充、82.凌栢賢*

中場：4.李俊霆*、8.肯迪、10.羅曉聰、11.古杜拉*、14.何振廷、17.尤朗、18.戴子軒、20.鄭宇稀*、21.簡嘉亨*、22.劉君正、35.柏度哥斯達*

前鋒：7.舒拉普*、9.羅港威、12.吳栢希*、13.朱偉鈞、73.黃偉國

*為新加盟球員