超青聯曼聯U16旺角場開騷

賽馬會青少年足球精英匯 今晚旺角大球場會舉行今屆「賽馬會青少年足球精英匯」第1場賽事，由超級青年聯賽選手隊友賽曼聯U16，所有門票早前已全數換領完畢，相信在全場爆滿下，必定能激發一眾小將大打爭氣波，展示潛能。（香港賽馬會青少年足球發展計劃Facebook及YouTube、睇體Facebook及on.cc東網周五晚上7時40分時直播；港台電視31晚上10時30分播映）

標準流浪小將李呈日前代表超級青年聯賽選手隊，與曼聯U16一同操練後，感嘆對手基本功紮實，但全隊會努力向對手作壓迫，希望為球迷帶來驚喜：「佢哋（曼聯U16）練波嗰陣都落足全力去踢，推動到我哋更加想表現自己，唔會怯場之餘，仲會嘗試壓迫佢哋，畀球迷睇場好波！」

至於傑志門將石皓心就表示，一眾曼聯U16球員表現友善，稱與頂級強隊青年軍交流十分難得，強調自己會努力吸取經驗，盼適應高水平賽事強度：「每位曼聯U16球員踢波嘅節奏都比我哋快，如果香港足球想同國際接軌，就一定要好好把握呢個機會，喺佢哋身上取經。」

奧沙亮相與球迷見面 曼聯U16早在周一（5日）已抵達香港，翌日隨即赴馬會屯門公眾騎術學校，與馬匹接觸及觀賞馬術示範。值得一提，曼聯名將奧沙亦會在今晚的賽事中現身，跟球迷見面，現場除了設攤位遊戲，又會擺放奧脫福球場及球員展板，以及英格蘭足總盃冠軍獎盃，供球迷拍照留念。

今日賽程 入場時間：晚上6時

開幕儀式：晚上7時45分

開賽時間：晚上8時正

出席名宿：奧沙

曼聯U16眾將「轉數」甚快，超青聯選手隊要小心啦！ 超青聯門將 石皓心 超青聯中場 陳丞臻