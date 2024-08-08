以奧運勉勵本地小將奮發向上 奧沙：香港運動員有料到

今屆「賽馬會青少年足球精英匯」昨日舉行首個公開活動，超級青年聯賽選手隊以及已在周一（5日）抵港的曼聯U16，於將軍澳足球訓練中心（FTC）舉行操練，「紅魔鬼」名宿奧沙亦有現身，更以港隊在今屆巴黎奧運收穫獎牌做例子，勉勵本地小將奮發向上，實現挑戰亞洲以外高水平聯賽的夢想。

超級青年聯賽選手隊與曼聯U16將於周五在旺角大球場舉行友賽，兩隊昨日在曼聯青訓教練指導下完成操練。奧沙在收操後與幾位球員玩小遊戲，合作把皮球頂入水箱，場面歡樂。這位「紅魔」名宿表示今次交流，雙方皆有得着：「年輕球員可以認識嚟自唔同地方嘅球員，係好難得嘅機會，嚟緊兩場波應該有幾千球迷入場，佢哋見識過大場面之後，會變得更成熟。」

持續進步終可衝出亞洲 奧沙同時鼓勵香港球員要持續進步：「香港喺今屆奧運攞到幾面獎牌，證明呢個城市可以培訓出優秀運動員，只要球員努力，話唔定有日可以衝出亞洲！」昨日出席訓練的李呈，則指曼聯U16球員練習態度認真，推動他尋求進步：「佢哋練波好搏命，如果做得唔好，甚至會嘈起上嚟，我哋好需要學習呢種執着。」

■圖、文：鄧文滔