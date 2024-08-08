入球騷合力炮製7粒 傑志馬體會令球迷過癮

由港超聯球隊傑志與西甲勁旅馬德里體育會合演的「中銀人壽盃」，昨晚假香港大球場舉行，兩隊合演入球騷，最終馬體會以6比1擊敗由迪美路夫「破蛋」的傑志，相信入場球迷「收晒貨」。■圖 / 文：李浚湣、鄧文滔、文嘉靖

今場兩隊正選陣容皆由新兵孭飛，傑志由泰利把關，裴栽釪、慈英和鐘樂安與費蘭度組成4人防線，另一新援馬查度則在陳俊樂，以及賽後正式掛靴的黃洋支援下，於中前場策動攻勢。客軍馬體會派遣早前才由維拉利爾來投的阿歷山大索洛夫，夥拍由巴塞隆拿借用期滿回歸的祖奧菲歷斯，在前線掛帥。

黃洋19分鐘被調離場獲掌聲 是役雖屬黃洋告別戰，但客軍並未放軟手腳，6分鐘，安祖哥利亞接應祖奧菲歷斯的後腳傳球，於右路殺入禁區後起腳，惟被泰利接實。1分鐘後，祖奧菲歷斯左路扣過慈英後傳入禁區，阿歷山大索洛夫近柱接應射入，馬體會領先1比0。失守的傑志中圈開波，皮球後傳予泰利，該英籍門將在對方逼搶下顯得「滾水淥腳」，解圍皮球省中回防的陳俊樂，落在禁區內的阿歷山大索洛夫面前，該名上季西甲神射手「2哥」輕鬆笠入成2比0。19分鐘，全場球迷向被調離場的傑志隊長黃洋，報以雷動掌聲，黃洋在馬體會主帥施蒙尼手中接過馬體會波衫，以及獲後備入替他的顏卓彬獻花後，慢慢離球場，象徵自己和傑志19號波衫正式退役，傑志完半場落後兩球。

迪美路夫下半場破蛋 換邊後馬體會換足11人但更具侵略性，51分鐘，洛迪高列基美左路抽入禁區，陳俊樂情急下擺烏龍，62分鐘後衞聖地亞高摩連奴接應角球頭槌建功，將比數改寫成4比0。大幅落後的傑志未有放棄，67分鐘中場逼搶成功，迪美路夫禁區頂推順狂抽破網，替傑志追回一球。但3分鐘後，阿祖安尼奴禁區內怒射網頂成5比1。87分鐘，後備入替的王振鵬雖然擋出阿祖安尼奴勁射，卻阻不了湯馬士林馬「執死雞」，馬體會於這場友賽大勝6比1。