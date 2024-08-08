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飛人尼拿斯200米再登場
巴黎奧運不經不覺來到倒數第4天，8月8日將決出25面金牌，分別來自田徑、拳擊、摔跤、帆船、皮划艇、運動攀岩、曲棍球、跳水、舉重、跆拳道及場地單車等項目，其中田徑場上將舉行男子200米決賽，美國飛人尼拿斯日前已贏得百米飛人大戰，且看他能否再下一城，兼奪這項錦標。
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