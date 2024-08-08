新冠襲奧運逾40選手確診

‧世界衞生組織（WHO）公布，巴黎奧運有超過40名選手感染新冠肺炎，其中英國蛙王柏迪在男子100米蛙泳獲得銀牌之後一日確診，而澳洲女子長途泳手巴莉絲達亦都「中招」，因而退出1500米自由泳賽事。目前奧組委正與WHO合作，減低病毒傳播，包括呼籲參與奧運人士戴口罩或接種疫苗等。