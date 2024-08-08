德國出局七朝元老波爾告別五環

乒壇傳奇波爾昨在巴黎奧運隨德國隊出戰乒乓男團8強，惟這位奧運「7朝元老」在男單僅取一局，未能協助德國闖關，以總場數0比3不敵瑞典，憾別巴黎，並在粉絲及其他戰友的掌聲下，結束長達30年的國家隊生涯。

擁有4面奧運獎牌的波爾，早已揚言在巴黎奧運後退役，今屆只出戰團體賽的他，與隊友邱黨對戰勁旅瑞典打頭陣在男雙出擊，可惜以0比3敗陣，繼而在壓軸的單打再登場，惟以1比3不敵瑞典的卡拉貝。

張本智和贏波向莊智淵致敬 雖然卡拉貝對於「親手送別」好友兼球會隊友波爾直言尷尬，惟這位43歲老將反而覺得很高興︰「或者我們下周在聯賽可以再碰頭，為這場比賽詳談一下。」波爾將卸下國家隊戰袍，但因與球會的問題，仍會在德國聯賽多打一個賽季。

至於另一場男團8強好戲，日本對中華台北，結果日本贏3比1晉級。這場日台爭逐超過2個半小時，對於作為奧運「6朝元老」的莊智淵，今仗很大可能是其生涯在五環舞台的最後深戈，而日本的張本智和贏波後，亦與莊智淵握手時深深躹躬，向這位寶島傳奇兼前輩致敬。另外，中國以場數3比0挫南韓，進身4強。