跆拳道港將初登奧運 盧蔚豐：使命感重大

香港跆拳道代表盧蔚豐將於香港時間今午3時出戰巴黎奧運男子68公斤以下級賽事，作為首位出戰奧運的香港跆拳道選手，盧蔚豐直言使命感重大：「自2000年跆拳道入奧運後，我是第一個代表香港參賽，我背負着香港十多萬跆拳道愛好者去作戰，感覺背後有一種使命，他們的支持就是我的動力。」

22歲、身高1米9的的盧蔚豐爭取奧運資格過程轉折，3月他出戰亞洲區奧運資格賽奪銅牌，原本無緣奧運，但由於4強難民隊選手被判取消資格，盧蔚豐最後以遞補身份取得入場券，成為香港首個出戰奧運跆拳道港將。

直言「將壓力化作動力」 盧蔚豐於8月3日飛抵巴黎，適應時差後再到巴黎大王宮熟習場地。他坦承首戰奧運感到緊張︰「我從未參加如此大型的比賽，見到場地有非常多觀眾席，能在這裡競技令我感到興奮又緊張，但我會將壓力化作動力。」

首圈賽事盧蔚豐會遇上難民隊代表Yahya Al Ghotany，如成功過關，下場極有可能迎來東京奧運冠軍、22歲烏茲別克選手Ulugbek Rashitov。其實盧蔚豐曾於杭州亞運與這位「金牌級」選手交鋒，該戰他發揮不俗，為之後的比賽注入強心針：「當時知道對手名氣很大，但自己沒有想太多，嘗試去『衝』，最後雖然輸了，但我想如果我再努力一點，或者真的『有得打』，如果再對他，看看有沒有機會收窄差距。」

盧蔚豐