占士掛彩8強照炒巴西 美國男籃衝金要問歐洲3雄

歐洲3雄圍攻美國「夢幻隊」！昨日凌晨奧運男籃8強壓軸戰——美國火併巴西，雖然「大帝」勒邦占士遭對手「打爆眼角」，但仍無阻「夢幻隊」大勝122比87，連同3支歐洲勁旅德國、塞爾維亞及東道主法國，齊齊躋身4強，亦令這面奧運金牌，將成「夢幻隊Vs歐洲3雄」之勢，肯定精彩。

美國男籃在巴黎奧運男籃8強壓軸登場，甫開賽美國已佔盡優勢，半場領先63比36。不過戰至第3節，美國「大帝」勒邦占士內線進攻時，被對手手肘撞傷左邊眼眉，登時「見紅」，要被迫離場到更衣室治理。即場縫4針後，占士在第4節結束前重踏球場，續為球隊打氣，並見證美國以122比87擊退森巴兵，取得4強最後一個席位。

KD登基「奧運得分王」 今仗美國後衞卜克表現神勇，三分球7射5中，轟下全隊最高的18分。值得一提，今仗美國另一主力杜蘭特（KD）攻入11分，將其在奧運賽場累積得分推高至494分，超越美國女籃傳奇萊斯莉自1996年亞特蘭大奧運起，共4屆所累積的488分，成為美國籃球國家隊在奧運的「得分王」。然而，KD在破紀錄後顯得平淡，並稱︰「就像球隊的每個人一樣，我目前最大的目標仍是專注贏下金牌。」

美國男籃晉級後，將會遇上由NBA兩屆MVP祖傑壓陣、在8強擊退澳洲的塞爾維亞。至於另一場4強戲碼，則為東道主法國惡鬥德國。其中法國在8強與加拿大鬥得激烈，雖然東道主首節半場大幅領先45比29，惟下半場加拿大憑阿歷山大奮起直追，一度收窄至5分差距，結果雙方火併至最後兩分鐘才分出勝負，最終法國以82比73淘汰加拿大。

另外德國晉級之路亦同樣精彩，8強「日耳曼軍團」遇上擁有「字母哥」安迪杜甘普的希臘，德國首節竟落後11比21，幸好舒洛達及「華格拿兄弟」穩定軍心，最終有驚無險以76比63奪得準決賽資格。

奧運男籃4強戰將於香港時間周四晚上11時30分上演，由法國對德國，而美國對塞爾維亞則於周五凌晨3時舉行。