馬拉松競步混合接力賽首度登場

巴黎奧運繼續上演，今日將決出21面金牌，分別來自田徑、拳擊、摔跤、滑板、帆船、韻律泳及場地單車等項目，其中田徑馬拉松競步混合接力賽屬今屆新增項目，以一男一女合力完成42.195公里的形式舉行，喜歡看耐力及意志鬥法的觀眾不容錯過。