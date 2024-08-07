體育

馬拉松競步混合接力賽首度登場

馬拉松競步混合接力賽首度登場
巴黎奧運繼續上演，今日將決出21面金牌，分別來自田徑、拳擊、摔跤、滑板、帆船、韻律泳及場地單車等項目，其中田徑馬拉松競步混合接力賽屬今屆新增項目，以一男一女合力完成42.195公里的形式舉行，喜歡看耐力及意志鬥法的觀眾不容錯過。
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