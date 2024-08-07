受制瑞典削球打法港女乒16強止步 杜凱琹：責任在於我

上屆在東京奧運勇奪銅牌的香港女子乒乓球隊，周一出戰巴黎奧運團體賽，16強火併瑞典，港隊面對對方的削球打法，明顯陷入苦戰，力鬥5局過後惜負2比3，無緣晉級。賽後杜凱琹將出局責任「孭上身」，指隊友已經竭盡所能，只是自己做得不夠好。■記者余樂詩巴黎直擊

由杜凱琹、朱成竹及李皓晴組成的港隊，首場女雙派出李皓晴夥拍杜凱琹，對貝格特及歌堡，港將落後兩局下連贏11比9、11比4及11比8，先拔頭籌。第2場由初戰奧運的朱成竹面對削球手貝絲唐，朱成竹力戰下以局數2比3（9比11、14比16、12比10、11比5及7比11）憾負對手，雙方大分打成1比1，惟第3場杜凱琹在領先兩局大好形勢下，以局數2比3不敵歌堡，港隊總比數落後。

李靜讚朱成竹演出有驚喜 背水一戰的朱成竹出戰第4場單打，直落3比0擊敗貝格特，雙方要進行第5場「生死戰」，由李皓晴面對貝絲唐，港將被對方的削球打法克制先失兩局，至第3局打到刁時，再負10比12，港隊總場數2比3飲恨，無緣8強。

「今天總結就是，隊友都已經盡力，但是我做得不夠好。」杜凱琹賽後承擔出局責任：「我和李皓晴有很長時間沒有合作過，朱成竹第2場打得很好，雖然贏不到分，但為我們保持氣勢。輸波最大責任在於我，第3場領先下未能把握。」

李皓晴在第5場「生死戰」入局較遲，她難掩失望：「頭兩局找不到方法去突破，到第3局時終於順一點，但已經太遲，都怪自己調節得太慢。」至於今場展現大將之風的朱成竹則謂：「今天很享受比賽，但我想再進步多一點，如果贏到削球手就好。」港隊總教練李靜賽後亦讚朱成竹表現較預期好。港乒隊結束今屆奧運之旅，其中黃鎮廷與杜凱琹躋身混雙4強，為港乒隊取得奧運歷來最佳成績。