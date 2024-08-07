歐戰抽下籤車仔開咧硬仗連場

英超勁旅車路士闊別歐洲賽1年後，今季將會出戰歐協聯賽事，周一進行嘅附加賽抽籤，車路士就抽中對葡超嘅布拉加或瑞士勁旅塞維特，兩隊實力都有番咁上下。兩回合附加賽會喺英超第2輪賽事前後舉行，令車路士開季賽程塞爆！

頭14日要踢5場波 歐洲5大聯賽代表車路士、貝迪斯、費倫天拿、海登咸同朗斯，直接進入歐協聯附加賽抽籤，不過車仔籤運麻麻，將會對布拉加或塞維特嘅負方。布拉加係歐洲賽常客，2年前殺入歐霸盃8強，上季係葡超第4名，教練丹尼爾蘇沙曾經係車路士技術分析師，對車路士非常熟悉。至於塞維特就勝在狀態好，瑞士聯賽已經開鑼超過半個月，塞維特開季4戰3勝，唔可以睇小。

車路士今季由馬利斯卡領軍，4場熱身賽只得1勝1和2負，最弊係兩場附加賽喺8月22同29號舉行，即係車仔英超開鑼戰對曼城、同埋第2輪作客狼隊之後，意味開咧頭14日就要連踢5場硬仗，對於仲未融合嘅車路士嚟講係一大考驗。

車路士季初賽程

18/8 英超 主場 Vs 曼城

22/8 歐協聯 主場 Vs 布拉加/塞維特

25/8 英超 作客 Vs 狼隊

29/8 歐協聯 作客 Vs 布拉加/塞維特

1/9 英超 主場 Vs 水晶宮