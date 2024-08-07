「踩場」操練有求必應

一眾馬體會球員，包括祖奧菲歷斯、韋素及高基等主力登場後，旋即引來球迷歡呼。是日這支西班牙勁旅僅作簡單操練，完成熱身後就先後進行射門練習，以及分組對抗賽。祖奧菲歷斯、韋素、艾斯派古達及高基操練後相當「識做」，到場邊向球迷送上球衣和簽名。

居港fans︰冇基沙文迪保羅都收貨

兩名支持馬體會多年的居港阿根廷人Rocio及Victoria，是日亦有入場，其中Rocio稱即使基沙文及迪保羅等主力未有訪港，但已感到滿足：「迪保羅冇嚟係有啲可惜嘅，但可以見到安祖歌利亞同主教練施蒙尼已經好開心㗎啦，而且施蒙尼係阿根廷傳奇球員，屋企人支持咗佢好多年，好開心可以親眼睇佢教波。」她們又提到雖然周三未能到場觀賽，但期待馬體會有好表現，送上一場精彩賽事。