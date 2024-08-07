馬體會與U14小將交流

鍾貝琪Letti見菲歷斯心心眼 傑志對馬德里體育會的友賽前夕，昨晨部分馬體會球員，就到訪賽馬會傑志中心出席港超聯賽會足球活動，與7支港超聯球會U14青年軍代表交流。隨後負責維持秩序的傑志女足球員亦趁機打卡，當中鍾貝琪、曾浩恩同樣對祖奧菲歷斯情有獨鍾。

大讚「真人一樣咁靚仔」 馬體會是日早上先在旺角大球場進行操練，收操後隨即派出韋素、湯馬士林馬、祖奧菲歷斯、莫度雲、艾化華美倫和查維加蘭6名球員，來到賽馬會傑志中心與7支港超聯球隊U14球員踢分隊賽，互相切磋球技。隨後6人更走入室內，輪流與小朋友合照和簽名，全部來者不拒，相當親民，此時原先負責維持今次活動秩序的傑志女子隊球員，亦來到現場找馬體會球星「打卡」。今次活動上，「金童」祖奧菲歷斯絕對是全場焦點，其中標準流浪U14小將Issac便對他讚不絕口：「佢成個人好有自信、進攻好有創意，變化好多，我自己踢後衞，如果要守呢類球員真係好難。」

至於兩名「藍鳥」女足球員鍾貝琪、曾浩恩（Letti）亦齊稱最愛祖奧菲歷斯，「阿K」笑言：「最靚仔嘅馬高斯洛蘭迪冇嚟，但菲歷斯都幾靚仔！開頭睇電視或者社交媒體以為佢哋身形普通，但嚟到現場睇其實幾高大，同埋感受到佢哋好友善。」而Letti則笑言：「真人又同電視一樣咁靚仔！好開心球會畀機會我哋，咁近見到呢啲大球星，感覺好唔真實。」■圖、文：李浚湣