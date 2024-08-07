傑志撻着火併馬體會

鐘樂安

「中銀人壽盃」大球場開波 港超球隊傑志今晚將會出戰「中銀人壽盃」，於香港大球場擺下擂台，主場面對西甲勁旅馬德里體育會。「藍鳥」早前完成泰國集訓後，默契和球員狀態已大幅提升，加上今場為隊長黃洋的生涯告別戰，相信眾將落到場一定會搏盡，誓要抵擋對方一班頂級球星的來襲。（周三晚上8時開賽）

傑志青訓出身的顏卓彬，2015年獲提升至一隊，但中間曾多次離開傑志，今次對馬體會為他首次隨「藍鳥」迎戰外隊，他坦言感到十分興奮、期待：「踢咗傑志咁多年，每次一有外隊嚟，就咁啱離開咗。自己會透過呢啲高強度比賽改善不足，嘗試喺頂級球員身上偷師。」同時，今場亦屬上季外借至深水埗的「彬仔」，回歸傑志後首次在香港比賽，他表示會全力以赴，好好證明自己。

「大哥」黃洋生涯告別戰 至於另一中場陳俊樂則認為，與歐洲頂級球隊交手，絕對能令球員成長不少，以及增加大賽經驗，預計今場比賽會十分精彩。「樂仔」又提到傑志今季銳意年輕化，人腳變動頗大，加上今場為「大哥」黃洋生涯告別戰，希望球迷可以入場支持，並期待一下自己和新隊友在場上的表現。「藍鳥」陣容方面，早前因太太臨盆在即，在集訓中途離開的巴登卡已經歸隊，而兩名新援韋頓、利亞倫，會長伍健則稱他們狀態未足，今場會先列後備。

施蒙尼稱備戰進度理想 馬體會賽前在西班牙踢了兩場熱身賽，包括上場以3比1擊敗基達菲，當中射手安祖哥利亞個人梅開二度，祖奧菲歷斯亦有1球進帳，兩人今次皆有隨隊來港。至於主教練施蒙尼在賽前記招上，則稱目前備戰進度理想，又讚揚外借歸隊的祖奧菲歷斯狀態不俗，並相信新加盟的中鋒阿歷山大索洛夫，能夠提升球隊實力。而後衞艾斯派古達則指，今次為他首次來港，很高興受到球迷熱情歡迎，他強調今場熱身賽對球隊十分重要，盼可提升狀態，以迎接下一季到來。

馬查度 高基 明加索夫 馬高斯洛蘭迪