歸隊上演生涯最終章 黃洋：經歷咗一個循環

傑志明晚夜戰馬體會，亦是黃洋（圖）球員生涯的告別戰。「黃洋大哥」昨日亦有現身賽前記招，坦言對歸隊參與操練有所感觸：「好似經歷咗一個循環。」

黃洋對上一次於正式賽事上陣，已是5月26日的港超煞科日，當時他已決定季後退役，又稱暑期會以另一身份回歸，正式跟球迷說再見，引起外界無限聯想。昨日謎底終於揭盅，黃洋將以面對馬體會的「中銀人壽盃」，作為球員生涯最後一戰，他近日亦歸隊參與操練，笑言需時重拾狀態：「對上一次踢波已經係兩個月前，呢排返嚟練波，一跑步就知『今次死喇』，不過我會盡力練習，跟上進度。」

操練倉促笑言「好嚴峻」 談到以馬體會為生涯告別戰的對手，黃洋指以往雖經常跟外隊踢表演賽，但今次可能是「職業生涯最大挑戰」：「當年（2011年）車路士嚟香港踢友賽，我有3個禮拜去準備，但今次得番一個星期，情況好嚴峻，希望到時踢出水準。」

從2011年一直為傑志效力的黃洋，指近日歸隊練習後有所感觸：「今次返嚟嘅感覺，同十幾年前第一次跟傑志練波有啲似，一樣會要求自己盡力做到最好，只係當年成隊冇人識我，今次返到嚟，個個都叫我『大哥』，好似經歷咗一個循環咁。」