馬體會捐100萬予港超聯賽會 伍健坦言喜出望外

傑志明晚於香港大球場，與西甲勁旅馬德里體育會合演友賽爭奪「中銀人壽盃」，馬體會大軍昨日強勢抵港，吸引大批球迷等候。同日下午主教練施蒙尼聯同後衞艾斯派古達，在酒店出席賽前記者會，更即場宣布捐贈100萬港元予港超聯賽會。■圖/文：李浚湣、鄧文滔

是日記招除傑志會長伍健、主教練卡度素、上演生涯告別戰的球員黃洋外，馬德里體育會亦派出主教練施蒙尼及後衞艾斯派古達出席，回應記者提問。當中最震撼當然是馬體會決定捐出100萬港元予港超聯賽會，作為菁英青年發展基金。

指客軍陣容夠誠意 伍健會後為此回應：「申請盛事基金贊助，需要有慈善元素，我同馬體會解釋呢場波唔係普通比賽咁簡單。因為香港將會有U22聯賽，其中陳文俊安排咗獎金、生活津貼畀球員，馬體會聽完就話捐啲錢畀我哋，我聽完都好驚訝。」伍健又透露暫時已售出約1萬7,000張門票，希望門票收益連同贊助等，可為聯賽會籌得約300萬元，令U22聯賽之後順利運作。

馬體會頭號球星基沙文早前拍片，表示踢完歐國盃後要時間恢復，因此未有隨隊東來。對於客軍訪港名單並非「夫添」，伍健則謂：「2、3月時馬體會話有10個頂級球星會嚟，最後有6個唔嚟，當中艾華路莫拉達、沙奧尼古斯同迪比轉咗會，基沙文同奧比歷就因為身體狀況不宜比賽，咁佢哋上場對基達菲都冇踢，迪保羅係合約上容許佢放假。」伍健續指頂替他們來港的祖奧菲歷斯及新兵阿歷山大索洛夫，同屬出色球星，認為對方今次陣容頗具誠意，並不存在欺騙成分，自己亦沒有任何投訴。