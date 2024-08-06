烏克蘭女神：榮耀獻離世運動員

烏克蘭「跳高女神」馬高芝（圖）昨日在巴黎奧運女子跳高決賽，以大熱姿態跳出2米成績，成功擊敗澳洲選手奧莉拉格斯奪得金牌。她賽後表示：「500名烏克蘭運動員因戰爭喪生，他們再也不能出現在賽場，感受勝利。所以我很高興拿到這面金牌，這份榮耀屬於每一個逝去的運動員。」