體育

中國女排3連勝8強鬥土耳其

李盈瑩（左）助中國隊反勝。 李盈瑩（左）助中國隊反勝。
李盈瑩（左）助中國隊反勝。
中國女排前日出戰巴黎奧運女排分組賽最後一輪對塞爾維亞，在先落後一局下，反超2比1。來到第4局，教練蔡斌決定將表現平平的主攻手朱婷收起，改用吳夢潔，雙方打到「刁時」，最終中國女排憑李盈瑩一記精彩扣殺，成功險勝29比27，以局數3比1反勝塞爾維亞，三戰全勝以首名進身八強，對手將會是土耳其。
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