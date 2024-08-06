8月6日(二)
體育
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
08月06日 (二)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
全紅嬋高台跳水力圖衞冕
巴黎奧運8月6日將決出15面金牌，分別來自馬術、跳水、田徑、拳擊、摔跤、滑板、帆船及場地單車等項目，其中女子高台跳水頂頭大熱全紅嬋狀態一流，17歲的她日前已與隊友陳芋汐贏得雙人賽金牌，繼續展現「水花消滅器」的絕技，跳水迷期待她能成功衞冕，再創傳奇！
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/體育/odn-20240806-0806_00286_016/全紅嬋高台跳水力圖衞冕
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc