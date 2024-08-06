全紅嬋高台跳水力圖衞冕

巴黎奧運8月6日將決出15面金牌，分別來自馬術、跳水、田徑、拳擊、摔跤、滑板、帆船及場地單車等項目，其中女子高台跳水頂頭大熱全紅嬋狀態一流，17歲的她日前已與隊友陳芋汐贏得雙人賽金牌，繼續展現「水花消滅器」的絕技，跳水迷期待她能成功衞冕，再創傳奇！