潘展樂尾關大爆發

中國4×100混破美國壟斷 巴黎奧運游泳煞科日，中國隊（下圖）在男子4×100米混合泳接力決賽，派出徐嘉余、覃海洋、孫佳俊及潘展樂力拚美國隊，最終以3分27秒46奪冠，為中國游泳隊贏得今屆第2金，並終結美國隊在此項的10連冠霸業。

中國隊在4×100米混合泳接力決賽一度落後，但最後一棒由100米世界紀錄保持者兼奧運金牌得主潘展樂擔當，接連超越法國及美國，並以首名直衝終點，潘展樂最後100米的成績為45秒92，帶領中國泳隊以3分27秒46奪得金牌，美國及法國分別獲銀牌及銅牌。

中國泳隊於巴黎奧運以2金3銀7銅共12面獎牌結束，超越2012年倫敦奧運的10面獎牌，創下史上單屆獲最多獎牌。

芬克1500自破世績冧莊 至於煞科日另一場賽事，男子1500米自由泳決賽，24歲的美國「水怪」芬克游出破世界紀錄14分30秒67成績，衞冕1500米自由泳金牌，打破中國泳將孫楊塵封12年的14分31秒02舊世界紀錄，亦是美國在今屆游泳男子個人項目首金。