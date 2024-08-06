李思穎創驚喜 辛苦但好玩

香港史上首位完成公路賽女將 香港23歲單車女將李思穎（Ceci）前日出戰巴黎奧運女子公路單車個人賽，首戰奧運即有驚喜，成為繼2012年黃金寶後，首個港將完成奧運單車公路賽，排第64名衝線，時間4小時10分47秒。

巴黎奧運女子公路單車賽賽道全長158公里，包括1700米爬坡路段，由巴黎鐵塔下出發，經過凡爾賽宮、羅浮宮、聖心堂及蒙馬特等名勝，再回巴黎市區繞圈，最後在艾菲爾鐵塔下的特羅卡德羅衝線。

今屆奧運勇奪公路個人及場地單車全能賽兩項資格的李思穎在前90公里守在主集團，其後雖被甩開，但她堅持到最後，最後200米更「爆多段」，終以4小時10分47秒第64名衝線，成為香港首個完賽女選手。而美國車手Kristen Faulkner以3小時59分23秒奪得金牌，這亦是美國自1984年Connie Carpenter-Phinney後首金。

感激隊友犧牲時間陪練 踩完長達4小時的比賽後，Ceci仍然精神奕奕，她表示賽道挑戰性十足，相當好玩：「今天比我想像中多斜路，踩了90公里之後，有一條1.2公里的上斜，雖然已經很努力去堅持，但是也掉進了第二個集團。之後回程每一圈都有一段石板路上斜，未試過踩這麼長的石板路，雖然很辛苦，但是很好玩！」

今場至少有兩次炒車意外，幸Ceci能安全完成：「因為這是我第一個賽事，我擔心如果未能完成比賽的話，我整個星期的心情都會受影響。今天很幸運，感謝自己堅持踩完，感謝隊友陪我一起練，他們犧牲了自己的訓練時間，所以我更加不可以中途放棄。」

Ceci曾於杭州亞運奪得2銀1銅，展望未來，她希望可以追上歐洲水平：「賽道有起伏路和上斜路，有人會覺得我不太適合，也會覺得我有點貪心想踩兩項，但其實好多公路選手都是場地賽的世界冠軍，我希望可以一步一步走進歐洲的節奏。」「以往在亞洲比賽平路為主，去年的世錦賽我亦未能完成，今日能夠完成比賽令我肯定自己，雖然不是全部上山，但這種起伏路都應付到，以後再接觸這類大型比賽，不會再單純以完成比賽為目標。」

轉場備戰全能賽 她認為今次公路賽對即將來臨的場地賽有好處：「總算達成第1個目標（完成公路賽），今晚將會轉去另一個地方，準備場地（單車）訓練，今次公路賽有很多變速，可能令自己更快進入場地（狀態）。場地會以前10名為目標，希望完成。」Ceci將於奧運閉幕日（11日）在場地單車全能賽登場，她透露將會休息一天，之後會重投訓練，全力備戰全能賽。