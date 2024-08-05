帶齊金童新兵名將鬥傑志 馬體會最強星陣襲港

艾里奧 傑志中堅

西甲勁旅馬德里體育會將在8月7日與港超球隊傑志進行友賽，昨日馬體會率先公布大軍名單，其中12名為國腳級球員，當中最為人熟悉除兩大狂牛名將高基、艾斯派古達，必屬2019年歐洲金童獎得主祖奧菲歷斯，以及剛宣布加盟的挪威籍中鋒阿歷山大索洛夫。據悉馬體會將於今日中午時間抵埗，並在同日下午出席賽前記者會。

今次訪港名單中，共有18名一隊球員，包括隊長高基、艾斯派古達、馬高斯洛蘭迪、韋素、安祖哥利亞等多名一隊主力。當中高基為馬德里體育會青訓出身，至今已上陣超過700場，屬於球會傳奇球員，後衞艾斯派古達則於2012至2023年效力車路士期間，協助「藍戰士」贏得多個重要錦標，包括兩次英超冠軍和一次歐聯冠軍。

同時，過去兩個球季分別以借用身份效力車路士、巴塞隆拿的2019年歐洲金童獎得主祖奧菲歷斯，亦會隨隊東來。

「夏蘭特拍檔」有望處子登場 馬體會另一Icon艾華路莫拉達離隊後，今夏一直物色頂級前鋒，教練施蒙尼非常欣賞阿歷山大索洛夫，日前更成功促使會方動用3,200萬歐元（約2.7億港元）收購這位挪威國腳，並簽約4年。現年28歲的阿歷山大索洛夫上季西甲入23球，僅比神射手得主多夫碧少1球，射術非常了得，在國家隊層面，索洛夫更是曼城「魔人」艾寧夏蘭特的拍檔，分量十足，有了這位身高達1米95的「鋒霸」在陣，香港球迷肯定能大飽眼福。

值得一提，由於前鋒基沙文和門將奧比歷身體狀況不宜作賽，故今次將不會隨馬體會訪港。

祖奧菲歷斯 馬體會金童 高基 馬體會名將 馬體會日前簽入的阿歷山大索洛夫亦會隨隊來港鬥傑志。（馬體會Ig圖片）