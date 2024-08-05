2:1挫北欖城大埔泰國集訓首勝

港超聯球隊大埔昨日下午出戰第二場泰國熱身賽，於Dynamic Football Camp球場作客鬥T2球隊北欖城。最終「綠戰士」憑馬卡雷拿及盧卡斯的入球，以2比1擊敗對手，取得首場泰國熱身賽勝利。頭兩場友賽錄1勝1負的大埔，周二（6日）會對T3的Samut Sakhon City。

「綠戰士」今場陣容有兩個調動，「新兵」杜國榆及韋法頓齊齊擔正，盧卡斯、馬卡雷拿及重返大埔的伊高沙托尼為三叉戟，陳肇鈞在中場派牌，馬高斯山度士聯同加比爾鎮守後防，門將方面繼續派出謝家榮把關。至於上場對農布皮查亞正選上陣的鄭子森與謝臣，今場則先列後備。北欖城方面，則有前理文巴西中堅夏祖爾（理文時譯名為迪奧高）及2015至16球季短暫效力標準流浪的中場彭敖迪正選上陣。

上場友賽以1比3不敵T1球隊農布皮查亞的大埔，今場開賽後主動採取壓迫搶攻。28分鐘，馬卡雷拿前場搶截成功後，直線傳予盧卡斯，盧卡斯再回傳給馬卡雷拿，後者左腳一射遠柱入網，先為大埔打開紀錄。上半場大埔以1比0暫時領先。換邊後，大埔換入尼高拉斯、馮冠鳴，但下半場初段，北欖城頻頻製造攻勢，使大埔頗為受壓。55分鐘，拿朗尼禁區頂射入，為北欖城追成1比1。

盧卡斯1傳1射建奇功 不過大埔未有氣餒，73分鐘伊高沙托尼右路落底傳中，盧卡斯後上無人看管下燙射入網，助大埔反超前2比1。81分鐘，伊高沙托尼疑因投訴過激，被球證罰紅牌驅逐離場，大埔續以10人應戰。惟雙方之後皆再無進帳，最終「綠戰士」保住勝局，贏2比1完場。大埔將於周二（6日）和周四（8日）進行餘下兩場熱身賽，對手分別為T3的Samut Sakhon City和VRN Muangnont。■文：文嘉靖