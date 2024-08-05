8月5日(一)
體育
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
08月05日 (一)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
列迪姬累積9金美國No.1
美國超級「女飛魚」列迪姬繼續譜寫歷史，前日在800米自由泳決賽，以8分11秒04力壓最大勁敵的澳洲名將堤密絲及美國的瑪頓，迎來她今屆奧運第二金，並以累計9面奧運金牌，成為美國首位四屆奧運在同一項目都能贏得金牌的女將，甚至是美國泳壇史上第1人，這項成就連傳奇泳手菲比斯都未試過。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/體育/odn-20240805-0805_00286_020/列迪姬累積9金美國No-1
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc