列迪姬累積9金美國No.1

美國超級「女飛魚」列迪姬繼續譜寫歷史，前日在800米自由泳決賽，以8分11秒04力壓最大勁敵的澳洲名將堤密絲及美國的瑪頓，迎來她今屆奧運第二金，並以累計9面奧運金牌，成為美國首位四屆奧運在同一項目都能贏得金牌的女將，甚至是美國泳壇史上第1人，這項成就連傳奇泳手菲比斯都未試過。