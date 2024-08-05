體育

法撐桿跳猛男下體擊落橫桿

阿米拿迪 阿米拿迪
阿米拿迪
法國撐桿跳好手阿米拿迪於初賽時挑戰5米70時，正要越桿之際，其腿部似先碰到桿，而他的下體亦因太大而將橫桿打落，最終以5米60排名12，無緣晉級準決賽。阿米拿迪的比賽片段迅速在網絡爆紅，他相當有阿Ｑ精神，笑言：「我好開心能令其他人發笑！」
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc