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法撐桿跳猛男下體擊落橫桿
阿米拿迪
法國撐桿跳好手阿米拿迪於初賽時挑戰5米70時，正要越桿之際，其腿部似先碰到桿，而他的下體亦因太大而將橫桿打落，最終以5米60排名12，無緣晉級準決賽。阿米拿迪的比賽片段迅速在網絡爆紅，他相當有阿Ｑ精神，笑言：「我好開心能令其他人發笑！」
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