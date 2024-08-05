法撐桿跳猛男下體擊落橫桿

法國撐桿跳好手阿米拿迪於初賽時挑戰5米70時，正要越桿之際，其腿部似先碰到桿，而他的下體亦因太大而將橫桿打落，最終以5米60排名12，無緣晉級準決賽。阿米拿迪的比賽片段迅速在網絡爆紅，他相當有阿Ｑ精神，笑言：「我好開心能令其他人發笑！」