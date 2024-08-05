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樊振東反勝封王男單
巴黎奧運昨晚上演乒乓球男單決賽，由中國樊振東（圖）對瑞典摩利加德，結果樊振東在先失1局下反勝4比1奪得金牌。持多邊形球拍的瑞典摩利加德先贏11比7，之後樊振東沉着應戰，以11比9、11比9、11比8及11比8勝出，成功以4比1結束比賽。
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