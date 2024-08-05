瑞典「男鳥人」衝擊個人世績

巴黎奧運8月5日將決出20面金牌，分別來自體操、田徑、羽毛球、單車、皮划艇、衝浪、三鐵、射擊及三人籃球等項目，其中「男鳥人」杜普蘭蒂斯強勢爭取衞冕撐桿跳金牌，這位瑞典好手近年無人匹敵，且看他能否發揮水準，兼衝擊個人保持的6米24世界紀錄。