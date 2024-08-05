8月5日(一)
體育
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
08月05日 (一)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
瑞典「男鳥人」衝擊個人世績
巴黎奧運8月5日將決出20面金牌，分別來自體操、田徑、羽毛球、單車、皮划艇、衝浪、三鐵、射擊及三人籃球等項目，其中「男鳥人」杜普蘭蒂斯強勢爭取衞冕撐桿跳金牌，這位瑞典好手近年無人匹敵，且看他能否發揮水準，兼衝擊個人保持的6米24世界紀錄。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/體育/odn-20240805-0805_00286_017/瑞典「男鳥人」衝擊個人世績
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc