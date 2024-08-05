鄭欽文創中國網壇歷史

緊記「劉翔金句」女單封后 巴黎奧運網球女單決賽，上一仗淘汰「世一」施華德的鄭欽文，以直落兩盤6比2、6比3擊敗克羅地亞球手維姬，為中國歷史性奪得網球奧運金牌，賽後她表示男子110米欄前奧運金牌的「欄王」劉翔（圓圖）當年曾說過「永遠記得21歲這一刻」，這句話對她影響很深。

21歲的鄭欽文在決賽表現強勢，首盤先贏6比2。第2盤雙方各自保發，至第8局，鄭欽文破發後一直贏到尾贏6比3，總盤數贏2比0奪金。

李娜2011年在法網女單奪冠，2024年鄭欽文在同一場地奧運奪金，她賽後亦提到對她網球生涯影響甚深的李娜：「我覺得不管怎樣，娜姐（李娜）都是亞洲第一人，因為她是第一個奪得大滿貫的中國女球員，而我是第一個拿到奧運會金牌的亞洲女球手，同時亦創造歷史。」

「永遠記得21歲這一刻」 這位湖北姑娘曾看很多遍中國運動員奪冠片段，試圖給自己力量，當中2004年為中國歷史性贏男子110米欄奧運金牌的「欄王」劉翔對她影響很深，還記得他當年賽後曾說過「永遠記得21歲這一刻」：「我看過他採訪，他說他當年21歲的時間拿到這個冠軍，那是他人生巔峰，然後，我今年也是21歲，正好是20年後的今天，我站在這個賽場上，我覺得我也可以做到。」